أرني سلوت مدربا لـ ليفربول

أعلن نادي ليفربول تعيين الهولندي أرني سلوت كمدير فني للفريق، بعد رحيل يورجن كلوب.

كلوب رحل بعد 9 سنوات حقق فيها العديد من الإنجازات مع الحمر.

وأفاد ليفربول في بيان: "يمكننا أن نعلن أن أرني سلوت سيصبح المدير الفني الجديد للنادي".

وأضاف البيان "سلوت سيتولى منصبه رسميا في 1 يونيو 2024، بعد حصوله على تصريح العمل".

ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.

وكان المدير الفني لفريق فينورد الهولندي قد أعلن توليه لقيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارا من الموسم القادم.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل أيام: "يمكنني أن أؤكد إني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".

وبذلك يتسلم سلوت المهمة بعد نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب التي دامت لقرابة 9 سنوات.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع سلوت.

وحسب الشبكة فإن ليفربول سيدفع مبلغ يتراوح بين 13-15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

video:1