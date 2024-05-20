بعد حفظ شكوى إنبي.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لمسابقة دوري 2003

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي مواليد 2003 ضد إنبي

أعلن اتحاد الكرة فوز الأهلي بمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003 رسميا بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وقرر اتحاد الكرة حفظ شكوى إنبي ضد إبراهيم سعيد لاعب المصري مواليد 2003.

كما قرر اتحاد الكرة حفظ شكوى الأهلي ضد محمد صلاح لاعب الاتحاد السكندري مواليد 2003.

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وبناء عليه تم الإعلان عن فوز الأهلي بدوري الجمهورية 2003 رسميا.

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم إنبي فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.

الأهلي إنبي دوري الجمهورية للشباب 2003
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