الترجي يحدد موعد السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقف مدافعه

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - وسام أبو علي

حدد نادي الترجي التونسي يوم الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وقرر ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي خوض 3 تدريبات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء قبل السفر إلى القاهرة.

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ويخضع محمد أمين بن حميدة مدافع الفريق التونسي لفحوصات طبية اليوم الإثنين لتحديد مدى إصابته وموقفه من المشاركة في مباراة العودة.

وتعرض بن حميدة للإصابة خلال مباراة الأهلي وغادر الملعب في الشوط الثاني.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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