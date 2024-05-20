كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر

الإثنين، 20 مايو 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية 2023-24

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان رسمي أحداث إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأعلن كاف تحويل الأحداث إلى اللجان المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر.

وجاء بيان كاف كالآتي:

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"يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان الذي أقيم في القاهرة".

"قرر الاتحاد الإفريقي تحويل القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.

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