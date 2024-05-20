المثلوثي: لم أشاهد مثل تلك الأجواء الجماهيرية من قبل.. والتنظيم كان كارثيا

يرى حمزة المثلوثي لاعب الزمالك إن الأجواء التي صنعتها جماهير الزمالك ضد نهضة كانت أفضل من الكثير من الملاعب التي شاهدها من قبل.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في إياب المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وحصل المثلوثي على جائزة رجل المباراة.

وقال المثلوثي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك للشعب المصري وجماهير الزمالك، التتويج جاء في وقته لأننا مررنا بظروف صعبة وإن شاء الله القادم أفضل لأن الزمالك يستحق أكثر من الكونفدرالية".

وواصل "المباريات النهائية تكسب ولا تلعب وقدمنا 20 دقيقة على مستوى عالي ثم حاولنا الحفاظ على النتيجة من وعرفنا كيف نلعب".

وتابع "لم نكن ننزل أرض الملعب قبل المباريات ولكننا نزلنا لنرى الجماهير وشاهدنا بالفعل أجواء عالمية قد لا تراها في الكثير من الملاعب، وأنا ألعب بمصر منذ 4 سنوات ولأول مرة أرى مثل هذه الأجواء التي تعطيك طاقة أكبر".

"الحرارة كانت مرتفعة جدا ومع ذلك تواجدت الجماهير منذ الثانية ظهرا".

وأتم "أريد فقط أن أقول إن التنظيم كان كارثيا لأن أثناء التتويج كان هناك 20 ألف شخص في الملعب لدرجة أنني كنت أريد أن أحصل على صورة بالكأس وخلفي الجماهير ولكن لم أجده".