قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون

الإثنين، 20 مايو 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

إيدرسون حارس مانشستر سيتي

قرر دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء ثلاثة لاعبين جدد لقائمة الفريق المشاركة في كوبا أمريكا.

وتم استبعاد إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

وضم مدرب منتخب البرازيل كل من بريمر لاعب يوفنتوس وإيدرسون لاعب أتالانتا وبيبي لاعب بورتو.

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كما تم استبدال إيدرسون برافائيل حارس مرمى ساو باولو.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات البطولة بين يونيو ويوليو المقبلين، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت أبرزها غياب كل من كاسيميرو وأنتوني ثنائي مانشستر يونايتد وجابريل جيسوس مهاجم أرسنال وريتشارلسون مهاجم توتنام وجيلسون بريمير مدافع يوفنتتوس.

ويغيب أيضا نيمار نجم الهلال السعودي بسبب عدم تعافيه من قطع بالرباط الصليبي.

وانضم لأول مرة إيفانلسون مهاجم بورتو البرتغالي، حيث لم يسبق له ارتداء قميص منتخب البرازيل الأول من قبل.

وستكون تلك أول بطولة كبرى لإندريك مع منتخب البرازيل قبل الانتنقال الرسمي لريال مدريد، بعدما سجل ضد إسبانيا وإنجلترا وديا في مارس الماضي.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – رافائيل (ساو باولو) – بينتو (أتليتكو باراناينسي)

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو) - بريمر (يوفنتوس).

الوسط: لوكاس باكينا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون) - إيدرسون (أتالانتا) - بيبي (بورتو).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة مع كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.

وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات آخرها 2019، كما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأرجنتين في 2021.

البرازيل إيدرسون كوبا أمريكا
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