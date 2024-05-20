صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. ولم أوقع لأي فريق حتى الآن

الإثنين، 20 مايو 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

محمد صبحي

شدد محمد صبحي حارس الزمالك على أن نتيجة مباراة الذهاب ضد نهضة بركان كانت جيدة وساعدت في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في إياب المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة واحد واحد، حتى من لم يتواجد في الملعب وأنتم من تقدمون لنا الدعم والسبب الأول في البطولات".

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وتابع "اللاعبون بذلوا مجهود كبير وشاهدنا قبل المباراة صورا للمشجعين الذين حضروا للملعب من الساعة الواحدة ظهرا ولم يأكلوا ويشربوا طوال اليوم".

وأضاف "منذ مباراة الذهاب اتفقنا على أن النتيجة جيدة لأننا سنلعب الإياب أمام جماهيرنا في وملعبنا وكان التركيز الأكبر على عدم اتسقبال الأهداف لكي لا تكون المباراة أصعب واليوم بعد مشاهدة الجماهير التي حضرت كان من الطبيعي أن يقدم كل لاعب مليون% من مستواه".

كما قال صبحي عبر قناة دي إم سي: "أنا متواجد بنادي الزمالك وأي شائعة تقال لم تحدث وأنا تحت أمر النادي في كل الأحوال سواء أراد استمراري أو رحيلي وأنا حتى الآن لم أجلس أو أوقع مع أي فريق".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان على ملعبه بهدف دون مقابل.

محمد صبحي الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية
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