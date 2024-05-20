حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري

عبر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بفوز فريقه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مشددا على أن هدف مجلس الإدارة الحالي منذ اليوم الأول له كان التتويج بهذا اللقب.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "منذ اليوم الأول لنا في الزمالك وكان هدفنا إسعاد الجمهور بلقب بطولة الكونفدرالية".

وأضاف "الجمهور المصري بالكامل كان يشجع الزمالك لأنه يمثل مصر، مثلما كان يشجع الأهلي أمام الترجي لأنه يمثل مصر أيضا".

وواصل "أهنئ اللاعبين الذين استحملوا الظروف الصعبة جدا وقائمة الفريق لم تكن متكملة بالشكل الجيد، ولكن بعد حل أزمة القيد أضفنا صفقات مميزة تساعدنا".

وأتم تصريحاته "اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وبداية من غدا سنبدأ الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق في الدوري".

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

ويعد لقب الكونفدرالية هو الثاني للزمالك عبر التاريخ، وفاز بالبطولة في المرة الأولى عام 2019 أمام نهضة بركان أيضا.