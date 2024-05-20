طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق.

وسجل حمدي هدفا وزنه ذهبا توج به الأبيض بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال أسامة عبر موقع النادي: " أحمد حمدي تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية".

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وأضاف "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم".

وخرج حمدي مصابا في الدقيقة 40 وعوضه يوسف إبراهيم أوباما.

وأصبح حمدي اللاعب رقم 19 يسجل هدف تتويج قاري لنادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

ورفع حمدي رصيده لهدفين مع الزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي بصفقة انتقال حر في 12 مباراة.

وهز حمدي شباك نهضة بركان بتسديدة من لمسة واحدة بتصويبة قوية في الدقيقة 22 بعد عرضية من أحمد سيد زيزو.

وسجل حمدي من قبل مع الزمالك هدفا وحيدا جاء ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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