المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك

انضم جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك لقائمة طويلة من المدربين الذين قادوا الفريق للتتويج بالألقاب عبر تاريخه.

وحقق جوميز أول ألقابه مع الأبيض بعدما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

ووصل عدد المدربين المتوجين بقميص الزمالك بالألقاب منذ موسم 1948 لـ 29 مدربا.

وبات البرتغالي المدرب الأجنبي الـ 19 الذي يتوج بلقب مع الأبيض، وعلى مستوى الألقاب القارية فأصبح جوميز المدرب الـ 11 الذي يتوج مع الأبيض ببطولة قارية، والأجنبي الثامن الذي يقود الأبيض للقاري.

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وإليكم سجل المدربين المتوجين بالألقاب مع الأبيض

عبد الرحمن فوزي: 7 ألقاب

المجري جيزا تولدي: لقب واحد

اليوغوسلافي إيفان ستيفوفيتش: 4 ألقاب

اليوغوسلافي جوزيف فانديلر: لقبان

التشيكي يان هاكو: لقب واحد

زكي عثمان: لقب واحد

محمود أبو رجيله: 3 ألقاب (في ولايتين)

اليوغوسلافي دوشان نينكوفيتش: لقب واحد

الإنجليزي ريتشي باركر: لقب واحد

عصام بهيج: لقبان

الاسكتلندي ديف ماكاي: لقبان

محمود الجوهري: لقبان

النمساوي ألفريد ريديل: لقب واحد

الألماني ويرنر أولك: لقبان

الهولندي رود كرول: لقبان (في ولايتين)

الألماني أوتو فيستر: 3 ألقاب

البرازيلي كارلوس كابرال: 4 ألقاب

البرتغالي نيلو فينجادا: 3 ألقاب

حلمي طولان: لقب واحد

أحمد حسام "ميدو": لقب واحد

البرتغالي جوسفالدو فيريرا: 4 ألقاب (في ولايتين)

مؤمن سليمان: لقب واحد

محمد حلمي: لقب واحد

خالد جلال: لقب واحد

السويسري كريستيان جروس: لقبان

الصربي ميلتون سيردوفيتش (ميتشو): لقب واحد

الفرنسي باتريس كارتيرون: 3 ألقاب (في ولايتين)

البرتغالي جايمي باتشيكو: لقب واحد

البرتغالي جوزيه جوميز: لقب واحد













































































































































































































على مستوى الألقاب القارية جاءت التتويج كالتالي

محمود الجوهري: دوري أبطال إفريقيا 1993- السوبر الإفريقي 1994

الألماني فيرنر أولك: دوري أبطال إفريقيا 1996- السوبر الإفريقي 1997

البرازيلي كارلوس كابرال: دوري أبطال إفريقيا 2002 - السوبر الإفريقي 2003

محمود أبو رجيلة: دوري أبطال إفريقيا 1984

الإنجليزي ريتشي باركر: دوري أبطال إفريقيا 1986

عصام بهيج: الأفرو آسيوية 1987

الهولندي رود كرول: الأفرو آسيوية 1997

الألماني أوتو فيستر: كأس الكوؤس 2000

السويسري كريستيان جروس: الكونفدرالية 2019

الفرنسي باتريس كارتيرون: السوبر الإفريقي 2020

البرتغالي جوزيه جوميز: الكونفدرالية 2023

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