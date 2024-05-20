المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك
الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:43
كتب : FilGoal
انضم جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك لقائمة طويلة من المدربين الذين قادوا الفريق للتتويج بالألقاب عبر تاريخه.
وحقق جوميز أول ألقابه مع الأبيض بعدما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.
ووصل عدد المدربين المتوجين بقميص الزمالك بالألقاب منذ موسم 1948 لـ 29 مدربا.
وبات البرتغالي المدرب الأجنبي الـ 19 الذي يتوج بلقب مع الأبيض، وعلى مستوى الألقاب القارية فأصبح جوميز المدرب الـ 11 الذي يتوج مع الأبيض ببطولة قارية، والأجنبي الثامن الذي يقود الأبيض للقاري.
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مراسم تتويج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي #كأس_الاتحاد_الإفريقي | #الزمالك_نهضة_بركان #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/pwhZydjMDS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024
وإليكم سجل المدربين المتوجين بالألقاب مع الأبيض
عبد الرحمن فوزي: 7 ألقاب
المجري جيزا تولدي: لقب واحد
اليوغوسلافي إيفان ستيفوفيتش: 4 ألقاب
اليوغوسلافي جوزيف فانديلر: لقبان
التشيكي يان هاكو: لقب واحد
زكي عثمان: لقب واحد
محمود أبو رجيله: 3 ألقاب (في ولايتين)
اليوغوسلافي دوشان نينكوفيتش: لقب واحد
الإنجليزي ريتشي باركر: لقب واحد
عصام بهيج: لقبان
الاسكتلندي ديف ماكاي: لقبان
محمود الجوهري: لقبان
النمساوي ألفريد ريديل: لقب واحد
الألماني ويرنر أولك: لقبان
الهولندي رود كرول: لقبان (في ولايتين)
الألماني أوتو فيستر: 3 ألقاب
البرازيلي كارلوس كابرال: 4 ألقاب
البرتغالي نيلو فينجادا: 3 ألقاب
حلمي طولان: لقب واحد
أحمد حسام "ميدو": لقب واحد
البرتغالي جوسفالدو فيريرا: 4 ألقاب (في ولايتين)
مؤمن سليمان: لقب واحد
محمد حلمي: لقب واحد
خالد جلال: لقب واحد
السويسري كريستيان جروس: لقبان
الصربي ميلتون سيردوفيتش (ميتشو): لقب واحد
الفرنسي باتريس كارتيرون: 3 ألقاب (في ولايتين)
البرتغالي جايمي باتشيكو: لقب واحد
البرتغالي جوزيه جوميز: لقب واحد
على مستوى الألقاب القارية جاءت التتويج كالتالي
محمود الجوهري: دوري أبطال إفريقيا 1993- السوبر الإفريقي 1994
الألماني فيرنر أولك: دوري أبطال إفريقيا 1996- السوبر الإفريقي 1997
البرازيلي كارلوس كابرال: دوري أبطال إفريقيا 2002 - السوبر الإفريقي 2003
محمود أبو رجيلة: دوري أبطال إفريقيا 1984
الإنجليزي ريتشي باركر: دوري أبطال إفريقيا 1986
عصام بهيج: الأفرو آسيوية 1987
الهولندي رود كرول: الأفرو آسيوية 1997
الألماني أوتو فيستر: كأس الكوؤس 2000
السويسري كريستيان جروس: الكونفدرالية 2019
الفرنسي باتريس كارتيرون: السوبر الإفريقي 2020
البرتغالي جوزيه جوميز: الكونفدرالية 2023
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