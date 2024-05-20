الأرقام جيدة ولكن.. حصيلة صلاح الأقل في تاريخه بالدوري الإنجليزي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

أنهى ليفربول موسمه في المركز الثالث في وداع المدرب الألماني يورجن كلوب، في نهاية موسم محمد صلاح السابع في أنفيلد.

صلاح أنهى الموسم الحالي بـ39 مساهمة تهديفية، بواقع 25 هدفا و14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات.

يأتي ذلك بواقع 18 هدفا و10 صناعات في 32 مباراة من الدوري الإنجليزي، و5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بالدوري الأوروبي.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سجل صلاح هدفا في مباراته الوحيدة، وهو نفس ما حدث في كأس الرابطة ولكن في مباراتين.

على مستوى المقارنة مع الدوري الإنجليزي، فهذا أقل موسم لصلاح مع ليفربول منذ وصوله في صيف 2017.

أقل رقم سابق كان في الموسم الماضي 2022-2023 وأيضا في موسم 2019-2020، حين سجل 19 هدفا.

أما الرقم الأكبر فيعود لموسمه الأول 2017-2018، برصيد 32 هدفا.

أما في جميع المسابقات لنفس الموسم، 25 هدفا حصيلة الموسم الحالي هي ثاني أقل حصيلة لصلاح منذ انتقاله إلى ليفربول.

في الموسم الماضي سجل صلاح 30 هدفا في جميع المسابقات، أما الموسم الأقل فهو 2019-2020، حين سجل 23 هدفا.

وتظل الحصيلة الأعلى هي 2017-2018 كالعادة، حين سجل 44 هدفا في جميع المسابقات.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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