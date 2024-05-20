مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي

يرى جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن الفريق الآن عليه التفكير في التحسن والتطور، ورد على سؤال من تفضل مواجهته في السوبر الإفريقي بين الأهلي والترجي.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: "نهضة بركان سبب لنا مشاكل بسبب الطريقة الصعبة التي لعبوا بها ومدربهم رائع، واستطعنا الفوز لأننا كنا أقوياء ذهنيا وبدأنا المباراة بطريقة قوية جدا".

وأضاف "بالنسبة للمباراة كان من الممكن أن نسجل أكثر لكنها أصبحت أصعب. والكرة الإفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى الفريقين في النهائي".

وردا على ربط إمكانية رحيله حال خسر اللقب أجاب: "لدي عقد مع الزمالك، وأنا سعيد جدا للعمل في الزمالك".

وأردف "ما شاهدته اليوم بعدما حققنا اللقب، جمهورنا عظيم وتشاركنا السعادة سويا بطريقة رائعة".

وردا على حديث الشعباني عن التحكيم أجاب: "لا أعلم ماذا قال الشعباني، وأحترم ما قاله، وأكرر أنني احترم نهضة بركان ومدربه، وما قاله هي أسباب خاصة به ولن أعلق عليها".

وشدد "محمد مدحت كان جزءا من العائلة، ورحل بعمر صغير ولديه أسرة ونهديه اللقب، والجمهور كان رائعا ولو فزنا فكان بسبب تشجيعهم لنا".

وعمن يفضل مواجهته في السوبر الإفريقي قال: "أفضل الفوز بلقب السوبر الإفريقي أمام أي فريق، والأهم أن نحقق اللقب، مدرب الترجي برتغالي وهو صديقي، والأهلي فريق كبير ولديه مدرب كبير".

وواصل "دخول فتوح لعمق الملعب من أجل أن يكون هناك خطوط مفتوحة للتمرير وتواجد زيادة في الوسط حال خسرنا الكرة، وبعدما نخسر الكرة يعود مجددا لمكانه".

وأكمل "ربما نجد طريقة بين تتويجنا وطريقة تشجيع الجماهير لأنهم كانوا مميزين، اللاعبون شعروا بالقشعريرة، التتويج ربما يجعلنا نتحسن في الدوري، لم نكن أسوأ فريق في العالم عندما خسرنا الذهاب ونحن ليس الأفضل بعدما فزنا".

وأتم "الآن علينا التفكير في التحسن والتطور في الفترة المقبلة".

وسيلتقي الزمالك يوم الخميس المقبل مع مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

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وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.