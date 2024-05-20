الشعباني: المخرج تعمد عدم إعادة اللعبة الذي طالبنا فيها بركلة جزاء ضد الزمالك

انتقد معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان حكم مباراة فريقه أمام الزمالك بعد خسارة بطولة الكونفدرالية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان على الحكم إنه يشاهد اللقطة الذي كنا نطالب فيها بركلة جزاء في الفيديو وكان على المخرج إنه يعيد اللعبة في التليفزيون حتى ينهي الشك إذا كانت لا يوجد بها مخالفة".

وأضاف "الحكم تسرع بشكل كبير في استئناف اللعب وهذا يجعل الشكوك تثار حول الحكم".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

ويعد لقب الكونفدرالية هو الثاني للزمالك عبر التاريخ، وفاز بالبطولة في المرة الأولى عام 2019 أمام نهضة بركان أيضا.