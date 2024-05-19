عمر جابر يكشف كيف تعرض للإصابة قبل نهائي الكونفدرالية

كشف عمر جابر لاعب الزمالك كيف تعرض للإصابة أثناء الإحماء قبل لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية.

وفاز الزمالك باللقب بعد الانتصار على نهضة بركان في استاد القاهرة.

وقال جابر عبر بي إن سبورتس: "اعتدنا على البطولات، وبدأنا أول نصف ساعة بأفضل طريقة وحاولنا الحفاظ على الهدف ولهذا السبب تراجعنا بعض الشيء".

وشدد "هذا الجمهور كان يستحق التتويج باللقب".

وأتم "تعرضت للإصابة أثناء الإحماء مع فتوح وشعرنا بالألم لكن حصلنا على مسكنات. والأدرينالين كان مرتفعا وقدمنا كبيرة في ظل أجواء عظيمة ومبروك على البطولة".

video:1

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.