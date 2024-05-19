الأهلي يعلن إصابة معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

إصابة علي معلول

أعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الأهلي أن معلول سيخضع غدا الإثنين لجراحة في القاهرة لعلاجه من الإصابة.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

الأهلي علي معلول الترجي
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