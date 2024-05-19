أحمد مجدي: كان من الصعب ألا نحقق لقب الكونفدرالية على أرضنا

شدد أحمد مجدي المدرب العام لـ الزمالك أن الكل قدم ما لديه من أجل ألا يخرج لقب الكونفدرالية من مصر.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على نهضة بركان.

وقال مدرب عام الزمالك عبر بي إن سبورتس: "كان من الصعب ألا نحقق اللقب على أرضنا، ورغم التغييرات الفنية عرفنا كيفية الفوز مع جوميز".

وأضاف "بدأنا مباراة الذهاب وقدمنا لهم ما يفضلوه، وعندما هدأت الأجواء تعادلنا وكان من الممكن أن نفوز".

وأردف "كان هدفنا إلا يخرج اللقب من مصر في ظل ما قدمناه من مجهود وتواجد الجماهير من الثانية ظهرا".

وواصل "في الإياب بدأنا بشكل رائع في أول 25 دقيقة وكان لابد أن نسجل هدفا ثانيا وأهدرنا فرص والأهم حققنا اللقب".

وأتم "إصابة أحمد حمدي؟ هو لاعب مهم ومؤثر لكن الكل مؤثر وقاتل وقدّم 100% من أجل الفوز باللقب".

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وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.