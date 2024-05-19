جوميز: هذا سر فوز الزمالك بالكونفدرالية.. والجمهور يستحق اللقب

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز يحتفل مع جمهور الزمالك بلقب الكونفدرالية

كشف جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن سر فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

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وقال جوميز عبر قناة بي إن سبورتس: "السر في الفوز بالكونفدرالية هو أن ليس هناك سرا، نعمل كعائلة ونستمتع بالطاقة الذي نبذلها يوميا ونبني في الفريق وأظهرنا روحنا للجماهير".

وأضاف "نستحق هذا الانتصار وهذا اللقب وخلال المباراتين كنا الأفضل".

وأكمل "يجب أن أهنئ نهضة بركان ومدربهم وكانوا خصما صعبا ويستحقون التهئنة لكن لاعبي الزمالك يستحقون كل شيء لأنهم لعبوا بعقلية قوية وفعلوا كل شيء لتحقيق اللقب".

وأتم تصريحاته "الجمهور كان رائع ولا يصدق اليوم ويستحق اللقب".

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