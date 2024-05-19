الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:16

كتب : سالم محمد

الزمالك - نهضة بركان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لنادي الزمالك على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان.

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وفور نهاية المباراة، وجه السيسي التهنئة لنادي الزمالك على التتويج باللقب.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وأضاف "كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليحسم اللقب مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

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