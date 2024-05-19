بعد التتويج بالكونفدرالية.. 14 لاعبا يحققون البطولة الأولى مع الزمالك

حصد العديد من اللاعبين في فريق الزمالك أول بطولة له مع الأبيض، وذلك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

وبعد الفوز بالبطولة استطاع 14 لاعبا في الزمالك تحقيق أول بطولة لهم مع الأبيض.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين حققوا أول بطولة مع الزمالك كالآتي:

معاذ علاء الدين

عبد الرحمن نفاد

ياسر حمد

أحمد حمدي

مصطفى شلبي

زياد كمال

مهاب ياسر

محمد شحاتة

محمد عاطف

ترافيس موتيابا

إبراهيما نداي

ناصر منسي

سامسون أكينيولا

نبيل عماد

ومن بين هذه القائمة 7 لاعبين انضموا للزمالك في يناير الماضي وهم ياسر حمد وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وترافيس موتيابا