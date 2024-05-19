الأهلي يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

وجه النادي الأهلي التهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وكتب الأهلي عبر حساباته الرسمية: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

أخبار متعلقة:
إفريقيا كالعادة تعرف أمجاده.. الزمالك بطل الكونفدرالية للمرة الثانية الحاسم في البطولة.. المثلوثي رجل نهائي الكونفدرالية

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

ويعد لقب الكونفدرالية هو الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

الأهلي الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي ناصر منسي: أهنئ أعظم جمهور في إفريقيا الشعباني: المخرج تعمد عدم إعادة اللعبة الذي طالبنا فيها بركلة جزاء ضد الزمالك
أخر الأخبار
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأرقام جيدة ولكن.. حصيلة صلاح الأقل في تاريخه بالدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ناصر منسي: أهنئ أعظم جمهور في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 3 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى