الأهلي يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية
الأحد، 19 مايو 2024 - 23:03
كتب : FilGoal
وجه النادي الأهلي التهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.
وكتب الأهلي عبر حساباته الرسمية: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".
وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.
ويعد لقب الكونفدرالية هو الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.
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