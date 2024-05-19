الأهلي يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية

وجه النادي الأهلي التهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وكتب الأهلي عبر حساباته الرسمية: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

ويعد لقب الكونفدرالية هو الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.