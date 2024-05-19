كلوب في وداع جمهور ليفربول: رحبوا بالمدرب الجديد وغنوا له مثلي

حث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جمهور فريقه بتشجيع ومساندة المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل مثلما فعلوا معه.

وقال كلوب في كلمة الوداع لجمهور ليفربول في الملعب: "آرني سلوت نا نا نا نا، آرني سلوت، هذه هي أغنية المدرب الجديد".

وأضاف "عندما يبدأ الموسم رحبوا بالمدرب الجديد كما رحبتم بي، استمروا في الإيمان وادفعوا الفريق، أنا واحد منكم الآن".

وأضاف "أرى الكثير من الناس يبكون، سأكون كذلك الليلة لأنني سأفتقد الجمهور أيضا".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنني كنت ممزقا بالفعل، أنا سعيد جدا بكم جميعا وبالأجواء والمباريات هنا، شكرا جزيلا لكم".

وقاد كلوب فريق ليفربول في آخر مباراة له والتي كانت ضد ولفرهامبتون وانتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

وحرص يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على توديع كل لاعبي فريقه بشكل منفرد وذلك عقب نهاية مشواره مع الفريق الأحمر.

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق فينورد عن توليه لقيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارا من الموسم القادم.