في مباراة الوداع.. عناق حار بين كلوب وصلاح

الأحد، 19 مايو 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع محمد صلاح

حرص يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على توديع كل لاعبي فريقه بشكل منفرد وذلك عقب نهاية مشواره مع الفريق الأحمر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقاد كلوب فريق ليفربول في آخر مباراة له والتي كانت ضد ولفرهامبتون وانتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

سجل أليكسيس ماك أليستر، وجاريل كوانساه هدفا ليفربول في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الـ14.

وعقب المباراة توجه كلوب لتوديع كل اللاعبين في الملعب.

وعندما التقى كلوب مع محمد صلاح جمعهما عناق حار فوق أرض الملعب.

يأتي ذلك بعد أسابيع من المشادة الكلامية الشهيرة التي حدثت بين كلوب ومحمد صلاح على خط الملعب أثناء مباراة وست هام يونايتد.

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