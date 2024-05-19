لا معجزة.. لوتون يهبط ورقم يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي

هبط لوتون تاون إلى الدرجة الأولى الإنجليزية دون أي معجزة محققة في ختام الموسم من الدوري الإنجليزي.

ولحق لوتون تاون مع بيرنلي وشيفليد يونايتد اللذان هبطا سلفا.

واحتاج لوتون لتعويض فارق أهداف 24 هدفا مع خسارة نوتنجهام فورست وهو ما لم يحدث.

وخسر لوتون في الجولة الأخيرة من فولام بنتيجة 4-2 وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

فيما فاز نوتنجهام فورست على بيرنلي بنتيجة 32 نقطة بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 2-1.

Defeat in a six-goal thriller on the final day. pic.twitter.com/4kQBw1rCkE — Luton Town FC (@LutonTown) May 19, 2024

وللمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي تهبط جميع الفرق الصاعدة سويا بنهاية الموسم بعد موسم 1997-98 الذي هبط فيه فريق برنسلي وبولتون وكريستال بالاس.

وفي الموسم الجاري هبط بيرنلي وشيفليد يونايتد.

وسيعوض الثلاثي في الموسم المقبل كل من ليستر سيتي وإبسويتش تاون.

ويتحدد ثالث المتأهلين يوم الأحد المقبل على البطاقة الأخيرة بين ليدز يونايتد وساوثامبتون.