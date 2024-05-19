لا معجزة.. لوتون يهبط ورقم يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأحد، 19 مايو 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

لوتون تاون - كوفنتيري سيتي - ملحق الدوري الإنجليزي

هبط لوتون تاون إلى الدرجة الأولى الإنجليزية دون أي معجزة محققة في ختام الموسم من الدوري الإنجليزي.

ولحق لوتون تاون مع بيرنلي وشيفليد يونايتد اللذان هبطا سلفا.

واحتاج لوتون لتعويض فارق أهداف 24 هدفا مع خسارة نوتنجهام فورست وهو ما لم يحدث.

أخبار متعلقة:
ليلة وداع كلوب.. ليفربول ينهي موسمه بثنائية في ولفرهامبتون عليك المحاولة مرة أخرى يا أرتيتا.. أرسنال ينهي الدوري بفوز مثير على إيفرتون في ليلة تتويج سيتي صراع إنجلترا القاري – توتنام للدوري الأوروبي وتشيلسي يحجزا مقعدا ومصير مانشستر يونايتد بيده الحكم المُطلق.. مانشستر سيتي يجهز على أحلام أرسنال باللقب الرابع على التوالي

وخسر لوتون في الجولة الأخيرة من فولام بنتيجة 4-2 وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

فيما فاز نوتنجهام فورست على بيرنلي بنتيجة 32 نقطة بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 2-1.

وللمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي تهبط جميع الفرق الصاعدة سويا بنهاية الموسم بعد موسم 1997-98 الذي هبط فيه فريق برنسلي وبولتون وكريستال بالاس.

وفي الموسم الجاري هبط بيرنلي وشيفليد يونايتد.

وسيعوض الثلاثي في الموسم المقبل كل من ليستر سيتي وإبسويتش تاون.

ويتحدد ثالث المتأهلين يوم الأحد المقبل على البطاقة الأخيرة بين ليدز يونايتد وساوثامبتون.

لوتون تاون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كلوب في وداع جمهور ليفربول: رحبوا بالمدرب الجديد وغنوا له مثلي في مباراة الوداع.. عناق حار بين كلوب وصلاح صراع إنجلترا القاري – توتنام للدوري الأوروبي وتشيلسي يحجزا مقعدا ومصير مانشستر يونايتد بيده عليك المحاولة مرة أخرى يا أرتيتا.. أرسنال ينهي الدوري بفوز مثير على إيفرتون في ليلة تتويج سيتي الحكم المُطلق.. مانشستر سيتي يجهز على أحلام أرسنال باللقب الرابع على التوالي ليلة وداع كلوب.. ليفربول ينهي موسمه بثنائية في ولفرهامبتون انتهت حسم البريميرليج - مانشستر سيتي (3)-(1) وست هام.. السماوي بطل الدوري انتهى وداع كلوب - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
الحاسم في البطولة.. المثلوثي رجل نهائي الكونفدرالية 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
إفريقيا كالعادة تعرف أمجاده.. الزمالك بطل الكونفدرالية للمرة الثانية 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب في وداع جمهور ليفربول: رحبوا بالمدرب الجديد وغنوا له مثلي ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي الكونفدرالية - أحمد حمدي يسجل ثاني أهدافه مع الزمالك ويخرج مصابا ساعة | الكرة الإفريقية
في مباراة الوداع.. عناق حار بين كلوب وصلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
برائعة مصطفى فتحي.. بيراميدز يواصل التحليق في الصدارة بالفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
لا معجزة.. لوتون يهبط ورقم يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كابتن ماجد يطالب بالكونفدرالية.. "دخلة" جماهير الزمالك في مواجهة نهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 3 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى