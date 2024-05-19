كابتن ماجد يطالب بالكونفدرالية.. "دخلة" جماهير الزمالك في مواجهة نهضة بركان

الأحد، 19 مايو 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

دخلة جماهير الزمالك

"ملك اللعبة عاد إليكم من جديد".. هكذا ظهرت إحدى اللافتات في مدرجات الزمالك قبل انطلاق إياب نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

وأشعلت جماهير الزمالك الحدث قبل انطلاق الموقعة بعد لافتات وهتافات تطالب الفريق بتحقيق اللقب الإفريقي.

وبعرض المدرجات، ظهرت الشخصية الكارتونية الشهيرة "كابتن ماجد" في افتتاحية جماهير الزمالك للمباراة.

وسبق للزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية في 2019، على حساب نهضة بركان نفسه.

ويحتاج الزمالك للفوز 1-0 أو بفارق هدفين، حيث خسر الذهاب 2-1 في المغرب.

الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية
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