صراع إنجلترا القاري – توتنام للدوري الأوروبي وتشيلسي يحجزا مقعدا ومصير مانشستر يونايتد بيده

حسم توتنام وتشيلسي صراع المقاعد الأوروبية في ختام الموسم من الدوري الإنجليزي 2023-24، فيما يمتلك نيوكاسل ومانشستر يونايتد فرصة أخيرة مرتبطة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسقط أستون فيلا بعدما حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما بخماسية دون رد ضد كريستال بالاس.

خماسية قاسية

أستون فيلا حسم من قبل تأهله لدوري الأبطال وخاض المباراة الأخيرة من الموسم خارج ملعبه ضد كريستال بالاس بخماسية.

وجاءت أهداف النسور اللندنية بواقع 3 لـ جيان فيليب ماتيتا وهدفان لـ إيبريتشي إيزي.

وسجل ماتيتا هدفا كاد أن يجعله صاحب الرباعية لكن ألغي بداعي التسلل.

الفوز أبقى أستون فيلا رابعا برصيد 68 نقطة، فيما ارتقى كريستال بالاس مركزين وأصبح عاشرا برصيد 49 نقطة.

الصراع الأوروبي

حافظ توتنام على المقعد المؤهل للدوري الأوروبي بفوزه بنتيجة 3-0 على شيفيلد يونايتد الهابط سلفا.

سجل أهداف الديوك اللندنية كل من ديان كولوسيفكي وبيدرو بورو.

الفوز رفع رصيد توتنام لـ 66 نقطة في المركز الخامس.

فيما هبط شيفيلد بعدما استقبل 104 هدفا في الموسم الجاري كأسوأ دفاع في تاريخ الدوري الإنجليزي وبرصيد 16 نقطة.

Today’s result confirms our qualification for the 2024/25 @EuropaLeague 🤝 pic.twitter.com/ZdD6d2Rgrb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 19, 2024

وانتصر تشيلسي على بورنموث بنتيجة 2-1 في التوقيت ذاته على ملعب ستامفورد بريدج في وداعية تياجو سيلفا مدافع الفريق المخضرم.

Thank you will never be enough. 💙 pic.twitter.com/86Ns1ecSWR — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2024

سجل موسيس كايسيدو هدفا خرافيا بتسديدة من منتصف الملعب استغل فيها خروج الحارس في الدقيقة 17.

وأضاف رحيم سترلينج من صناعة كول بالمر الهدف الثاني بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وتقلص الفارق سريعا عن طريق بينوا بادشاديلي بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز البلوز.

وحافظ تشيلسي على المركز السادس برصيد 63 نقطة بعدما حقق الفوز في آخر 5 جولات.

وظل بورنموث في المركز الـ 12 برصيد 48 نقطة.

وبتلك النتيجة تأهل تشيلسي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل بعدما احتل المركز السادس في سلم الترتيب.

ويمتلك فرصة الوصول للدوري الأوروبي حال خسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل,

واختتم نيوكاسل خارج القواعد موسمه بفوز بنتيجة 4-2 من برينتفورد.

وتقدم جيوش المدينة بثلاثية في الشوط الأول عن طريق هارفي بارنز وياكوب ميرفي وألكسندر إيزاك.

وقلص يانلات ويوان ويسا الفارق في الشوط الثاني، لكن برونو جيماريش أنهى كل شيء بهدف رابع في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل لـ 60 نقطة في المركز السابع.

ويمتلك نيوكاسل فرصة الوصول للدوري المؤتمر الأوروبي حال خسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل,

حينها سيتأهل تشيلسي للدوري الأوروبي ويواصل نيوكاسل المشاركات الأوروبية بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم بالمركز الثامن برصيد 60 نقطة حيث يتفوق عليه نيوكاسل بفارق الأهداف فقط في سلم الترتيب.

ويمتلك يونايتد مصيره بيده حيث يحتاج الفوز بلقب كأس الاتحاد ضد غريمه سيتي الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدوري الأوروبي.

وخسر برايتون على ملعبه في المباراة الأخيرة له مع روبرتو دي زيربي المدير الفني.

وسجل ديوجو دالوت وراسموس هويلوند ثنائية الشياطين الحمر، لينهي يونايتد في المركز الأسوأ له بتاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز.