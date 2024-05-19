عليك المحاولة مرة أخرى يا أرتيتا.. أرسنال ينهي الدوري بفوز مثير على إيفرتون في ليلة تتويج سيتي

أنهى أرسنال الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي البطل، وذلك بعدما فاز على إيفرتون في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدفين لهدف.

وفاز أرسنال على إيفرتون في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات، لينهي الدوري برصيد 89 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي توج بالدوري بعد الفوز على وست هام.

وانتصر مانشستر سيتي على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيكون على ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال العودة والمحاولة مرة ثالثة لمنافسة مانشستر سيتي وجوسيب جوارديولا، بعدما خسر أمامه الدوري الموسم الماضي أيضا.

ولم يشارك بوكايو ساكا نجم أرسنال في المباراة بسبب الإصابة، كذلك لم ينضم محمد النني لقائمة الفريق.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط قوي في محاولة لتسجيل الهدف أولا وسط دفاع مميز من إيفرتون وتألق من حارس مرماه جوردان بيكفورد.

وعكس سير اللعب ومن هجمة سريعة نجح إيفرتون في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق إدريسا جايا جاي.

وجاء الهدف بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت في ديكلان رايس وغيرت مسارها إلى الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الياباني تومياسو تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من مارتن أوديجارد.

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وطوال الشوط الثاني استمرت محاولات أرسنال لتسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى أمام مرمى إيفرتون إلى أن جاءت الدقيقة 90 بالخبر السار.

وسجل كاي هافرتز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة الأخيرة بعد هجمة مرتدة سريعة قادها مارتن أوديجارد.

وتوقف اللعب لمراجعة صحة الهدف بعد لمسة يد على جابريال خيسوس، لكن الحكم أكد على صحته.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف.

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