الحكم المُطلق.. مانشستر سيتي يجهز على أحلام أرسنال باللقب الرابع على التوالي

بيب جوارديولا يحكم إنجلترا بكل بساطة. مانشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي، والسادسة في عهد جوارديولا.

وتغلب مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال الذي كان يطارده بفارق نقطتين، عانى لينتزع الفوز على إيفرتون بهدف متأخر لتصبح النتيجة 2-1، ولكن كالعادة لم يكن الفوز في الجولة الأخيرة كافيا.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الدوري، من 28 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم فقط إحداها أمام أرسنال، الذي خرج أمام منافسه المباشر بانتصار وتعادل، ولكنه لم يكُن كافيا.

أرسنال على الجانب الآخر احتل الوصافة برصيد 89 نقطة، من 28 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم.

سيتي سجل 96 هدفا كأقوى هجوم في الدوري كالعادة، بينما تلقى 34 هدفا، كثاني أقوى دفاع بعد أرسنال الوصيف.

تبا للأحلام

دقيقة وبضع ثوانٍ، وكان فيل فودين قد سجل الهدف الأول بالفعل.

فودين تلقى تمريرة برناردو سيلفا وسدد ببراعة ليوقع على الهدف الأول في الدقيقة 2.

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وفي الدقيقة 18 تلقى فودين تمريرة دوكو ليسجل الهدف الثاني، ويعقد موقف أرسنال الذي تأخر أمام إيفرتون بهدف إدريسا جاي على الجانب الآخر لاحقا.

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حاول وست هام إعادة الحلم من جديد بهدف فائق الروعة من الغاني محمد قدوس في الدقيقة 42، ليضع سيتي تحت شيء من القلق.

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ولكن المهمة انتهت تماما بتمريرة أخرى من برناردو سيلفا، سجل بها رودري هدفه الثامن هذا الموسم، والثالث الحاسم للسيتيزينز في الدقيقة 59.

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مانويل أكانجي غادر موقعه في الدقيقة 71 وحل ناثان أكي بدلا منه، فيما أتى إدسون ألفاريز بدلا من إيمرسون بالميري على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 81 أتى الثنائي جورج إيرثي وداني إينجز بدلا من ميكايل أنطونيو ولوكاس باكيتا.

وسجل وست هام هدف تقليص الفارق مرة أخرى في الدقيقة 88 بواسطة توماس سوتشيك، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب لمسة يد.

وأخيرا شارك ماتيو كوفاسيتش بدلا من فيل فودين بطل موقعة الحسم.

القبضة المطلقة

جوارديولا بدأ ولايته في صيف 2016، ولم يخسر اللقب سوى مرتين في 8 مواسم، أحدهما موسمه الأول في 2016-2017 الذي توج به تشيلسي، والثاني كان من نصيب ليفربول في 2019-2020.

فيما عدا ذلك فاز بيب ورجاله بالدوري في 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 وأخيرا 2023-2024.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج فريق باللقب 4 مرات على التوالي، ليفض الاشتباك مع مانشستر يونايتد الذي توج بالدوري 3 مرات متتالية مع سير أليكس فيرجسون في 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

إرلينج هالاند لم يسجل في هذه المباراة الختامية، ولكنه هداف الدوري على كل حال برصيد 27 هدفا، وللموسم الثاني على التوالي.

أما فيل فودين فقد تقدم للمركز الرابع في قائمة الهدافين بهدفين أمام وست هام، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا، متساويا مع أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.