ليلة وداع كلوب.. ليفربول ينهي موسمه بثنائية في ولفرهامبتون

أنهى ليفربول موسمه بفوز معني على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء.

المباراة كانت الأخيرة لـ ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، ولم يفوت اللاعبون الفرصة لإسعاد جماهير أنفيلد بثنائية معنوية.

فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أليكسيس ماك أليستر، وجاريل كوانساه هدفا ليفربول في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الـ14.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ اللقاء بـ محمد صلاح في الهجوم، بجانب كودي جاكبو، ولويس دياز.

وتواجد واتارو إندو في وسط الملعب بجانب أليكسيس ماك أليستر، وهارفي إيليوت.

وداع كلوب

قبل المباراة، ودعت الجماهير يورجن كلوب بالدموع، ورفعوا اللافتات من أجله.

أحداث المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وكانت الخطورة الأولى في الدقيقة الـ13 من لويس دياز الذي يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.

رد ولفرهامبتون في الدقيقة الـ17 بانفراد تام من هوانج هي تشان من الجهة اليسرى، لكنه سدد بجانب القائم.

نقطة التحول

وكانت نقطة التحول في المباراة بالدقيقة الـ27. حكم المباراة وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، طرد نيلسون سيميدو بسبب تدخل قوي على قدم أليكسيس ماك أليستر.

ماك أليستر نفسه سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ34. عر ضية من هارفي إيليوت، قابلها ماك أليستر برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ليفربول واصل الضغط في الدقيقة الـ39 بتصويبة من واتارو إندو، لكن خوسيه سا حولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ40 من الركنية جاء الهدف الثاني. ركنية نفذها إيليوت، وقابلها محمد صلاح بتصويبة تابعها جاريل كوانساه بلمسة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة. وانفرد كودي جاكبو في الدقيقة الـ50 وراوغ الحارس ثم أرسل عرضية، تابعها لويس دياز أمام المرمى الخالي، لكن تصويبته ارتطمت بالعارضة الحلوية ونزلت على الخط.

جاكبو واصل التألق في الدقيقة الـ58 بتصويبة تألق سا وتصدى لها ببراعة.

جاري أونيل تدخل في الدقيقة الـ62 وأشرك مات دوهيرتي، وبوبكر تراوري بدلا من هوانج هي تشان، وجيان بيليجاردي.

محمد صلاح انفرد في الدقيقة الـ65 وسدد الكرة من فوق الحارس، لكن الدفاع أنقذها من على خط المرمى.

صلاح نفسه سدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ69، لكن خوسيه سا أبدع في التصدي لها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ70 دفع يورجن كلوب بـ ريان جرافينبرخ، وكونور برادلي، وداروين نونيز بدلا من ماك أليستر، وترينت أرنولدن ولويس دياز.

أونيل تدخل مجددا في الدقيقة الـ78 ودفع بـ بيدرو نيتو، وهوجو بوينو بدلا من ريان آيت نوري، وماتياس كونيا.

تبديلان أخيران

تبديلان أخيران في مسيرته مع ليفربول أجراهما يورجن كلوب في الدقيقة الـ80 بدخول دومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز بدلا من كودي جاكبو، وهارفي إيليوت.

وكانت آخر تبديلات الموسم بدخول تومي دويلي مع ولفرهامبتون في الدقيقة الـ84 بدلا من سانتياجو بوينو.

ولفرهامبتون سجل هدفا في الدقيقة الـ86 لكن ألغي بداع التسلل.

وكاد صلاح يسجل الثالث في الدقيقة الـ93 بعد تمريرة سوبوسلاي لكنه تدخل مع خوسيه سا وأهدرها، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثنائية.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الـ14.