انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل

الأحد، 19 مايو 2024 - 19:47

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك ضد نهضة بركان - نهائي الكونفدرالية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان.

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نهاااااااية المباراة. الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الثانية.

ق. 92 بطاقة حمرااااء لـ حمزة الموساوي بسبب تدخل قوي على زيزو.

9 دقائق وقت بدل ضائع

ق. 85 مخالفة لصالح الزمالك وإنذار لـ يوسوفو دايو.

ق. 81 إنذار لـ محمد عواد بسبب إهدار الوقت.

ق. 79 إنذار لأحمد فتوح.

ق. 78 يوسف الزغودي، وتوسيلا كيسيندا يشاركان بدلا من يوسف الفحلي، وياسين فاليري.

ق. 75 مخالفة في غاية الخطورة سددها أيوب خيري فوق المرمى بقليل.

ق. 74 إنذار لـ حمزة المثلوثي بسبب الاعتراض.

ق. 69 مصطفى شلبي يشارك بدلا من إبراهيما نداي.

ق. 65 تبديلان لنهضة بركان بدخول جبريل واتارا، ورضا حاجي بدلا من محمد المرابط، ويوسف المهيري.

ق. 64 لاعبو الضيوف يطالبون بركلة جزاء.

ق. 60 تبديل اضطراري جديد من جوزيه جوميز بدخول زياد كمال بدلا من محمد شحاتة.

ق. 59 إنذار لـ محمد شحاتة.

ق. 56 محمد شحاتة يسقط ويتلقى العلاج.

ق. 54 إنذار لـ حمزة السمومي بعد تدخل على نداي

ق. 53 تمريرة رائعة من فتوح إلى نداي الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد لكن بجانب المرمى!

ق. 52 تبديل اضطراري لنهضة بركان بدخول حمزة السمومي بدلا من عادل تحيف للإصافة

ق. 50 عادل تحيف يتلقى العلاج بعد السقوط على أرض الملعب.

ق. 50 إبراهيما نداااي يراوغ بشكل رائع ويرسل عرضية، يقابلها الجزيري برأسية فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+7 أخطر فرص اللقاء من نهضة بركان بعد ركنية قابلها لاعب بركان بلمسة بجانب القائم.

ق. 45+6 إنذار لـ يوسف الفحلي.

ق. 45+4 تصويبة من محمد المرابط لكن بعيدة عن مرمى عواد.

ق. 45 أووووه بينية من أوباما إلى الجزيري الذي أرسل عرضية مرت من الحارس وتابعها أوباما ولكن الدفاع أنقذها لترتد إلى نداي الذي سدد والدفاع أنقذها مجددا.

ق. 41 تبديل اضطراري بدخول أوباما بدلا من أحمد حمدي.

ق. 39 إصابة أحمد حمدي وخروجه على نقالة.

ق. 34 فتوح أخطأ والكرة تصل إلى ياسين البحيري الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 25 مخالفة لنهضة بركان تنفذ داخل منطقة الجزاء ويقابلها يوسوفو دايو برأسية بجانب المرمى.

ق. 23 جوووووووووووووووووووووووووووووول أووووووووووووووووول للزمالك. عرضية من زيزو ويقابلها أحمد حمدي بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 22 مخالفة خطيرة للزمالك على حدود منطقة الجزاء.

ق. 10 حمزة حمياني يسقط مجددا لتلقي العلاج.

ق. 7 توقف المباراة لسقوط حمياني لتلقي العلاج.

ق. 6 أوووه رأسية من نداي من داخل الست ياردات وحمزة حمياني الحارس يتألق في التصدي لها.

ق. 4 ضغط الزمالك يتواصل وتصويبة من دونجا قوية بجانب المرمى.

ق. 3 أوووه عرضية من الزمالك يقابلها نداي برأسية ويبعدها الدفاع إلى الجزيري الذي يتسلم الكرة ويسدد في الدفاع مجددا.

بداية المباراة

كأس الكونفدرالية الزمالك نهضة بركان
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