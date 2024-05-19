تشكيل نهضة بركان – لا تغييرات من الشعباني ضد الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

الأحد، 19 مايو 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

احتفال نهضة بركان بالهدف الثاني ضد الزمالك

أعلن معين الشعباني المدير الفني لـ نهضة بركان تشكيل فريقه ضد الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، دون أي تغييرات عن لقاء الذهاب.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم اللقب.

وتواجد عادل تاحيف في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

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وجاء تشكيل نهضة بركان:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – عادل تاحيف

الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين لبحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري بول باسيين - يوسف الفحلي

وعلى مقاعد البدلاء يجلس:

حراسة المرمى: أمين الوعد

الدفاع: أمين المصواب

الوسط: مامادو كامارا – كلاود جنولو – حمزة السمومي – رضا حاجي

الهجوم: يوسف الزغودي - تويسيلا كيسندا – جبريل واتارا

وفاز نهضة بركان ذهابا بنتيجة 2-1، ويسعى لفرض التعادل أو لخطف الفوز من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه ومعادلة رقم الصفاقسي التونسي القياسي.

بينما يسعى الزمالك لحصد ثاني ألقابه في الكونفدرالية بالفوز بأي بنتيجة وعلى حساب نفس الفريق الذي حقق أمامه لقبه الأول في 2019.

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