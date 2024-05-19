انتهت في الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) بيراميدز

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي ومحمد نصر - بيراميدز ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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رمضان سجل 3 أهداف وصنع هدفين في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري.

ق 74 جوووول رمضان صبحي يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 73 ركلة الجزاء تحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو إثر عرقلة مروان حمدي

ق 69 وليد الكرتي ومروان حمدي بدلا من إبراهيم عادل وفيستون ماييلي

ق 51 جوووول بيراميدز يسجل الأول بتسديدة رائعة من مصطفى فتحي

ق 50 مصطفى فتحي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

استراحة

ق 36 فيستون ماييلي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحمد عادل عبد المنعم.

ق 26 عصام صبحي بدلا من حمدي النقاز

ق 14 إبراهيم عادل استغل خطأ من دفاع الإسماعيلي وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر من فوق الحارس ولكن ارتدت من العارضة

ق 7 إبراهيم عادل سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

بداية اللقاء

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري
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