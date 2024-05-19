انتهى وداع كلوب - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وليلة وداع يورجن كلوب مع الفريق.

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نهاية المباراة

ق. 92 صلاح ويهدر ويتسبب في إصابة سا.

ق. 80 تبديلان أخيران لليفربول بدخول سوبوسلاي وكورتيس جونز بدلا من هارفي إيليوت، وكودي جاكبو.

ق. 69 أوووووه محمد صلاح يسدد في المقص وسا يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 65 صلاااح ينفرد ويسدد من فوق الحارس ولكن الدفاع ينقذها والحكم يحتسب تسلل.

ق. 50 لويس دياز يهدر أمام المرمى الخالي! جاكبو راوغ الحارس وأرسل عرضية أرضية إلى لويس دياز الذي تابعها بتصويبة مباشرة في العارضة العلوية ثم نزلت على الخط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جووووول ثاني. ركنية قابلها صلاح بتصويبة ولمسها كوانساه على خط المرمى ليكملها.

ق. 39 أوووه تصويبة من إندو يبعدها خوسيه سا إلى ركنية بصعوبة.

ق. 34 جووووول أووووول لليفربول عن طريق ماك أليستر برأسية بعد عرضية إيليوت.

ق. 28 طرد نيلسون سيميدو بسبب تدخل قوي على لويس دياز.

ق 17: هوانج هي تشان ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول وسدد كرة مرت بجوار القائم

ق13: لويس دياز يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة

بداية المباراة