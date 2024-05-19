تشكيل الإسماعيلي – النبريص أساسي لأول مرة.. وعودة النقاز ضد بيراميدز

يقود خالد النبريص هجوم الإسماعيلي ضد بيراميدز لأول مرة بعد قيده بشكل رسمي، فيما يبدأ حمدي النقاز كظهير أيمن.

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي شهد البدء بـ عبد الرحمن مجدي كأساسي في الهجوم بجانب إريك تراوري، والفلسطيني خالد النبريص.

ويقود حمدي النقاز الرواق الأيمن، فيما يبدأ محمد عمار كقلب دفاع بجانب محمد دسوقي.

من جهة أخرى، يبدأ عماد حمدي في وسط الملعب بجانب هشام محمد.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: حمدي النقاز - محمد دسوقي - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى.

الوسط: هشام محمد - عماد حمدي.

أمامهما: عبد الرحمن مجدي - إريك تراوري - نادر فرج.

الهجوم: خالد النبريص.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 47 نقطة.