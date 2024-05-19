تشكيل أرسنال – من أجل الأمل الأخير.. هافيرتز يقود الهجوم ضد إيفرتون وغياب ساكا والنني

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

يقود كاي هافيرتز هجوم أرسنال ضد إيفرتون من أجل الأمل الأخير للفوز وانتظار تعثر مانشستر سيتي لحسم اللقب.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ لياندرو تروسارد في الهجوم على حساب بوكايو ساكا الغائب للإصابة.

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ويبدأ ديكلان رايس في وسط الملعب بجانب توماس بارتي، ومارتن أوديجارد.

من جهة أخرى، يغيب محمد النني النجم المصري عن قائمة المباراة الأخيرة له مع الفريق بعد إعلان رحيله رسميا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - تاكاهيرو تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

الهجوم: لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينلي.

أرسنال يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، إذ يحتاج للفوز مع خسارة سيتي أو التعادل لحسم لقب الدوري الإنجليزي.

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