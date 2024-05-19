تشكيل أرسنال – من أجل الأمل الأخير.. هافيرتز يقود الهجوم ضد إيفرتون وغياب ساكا والنني

يقود كاي هافيرتز هجوم أرسنال ضد إيفرتون من أجل الأمل الأخير للفوز وانتظار تعثر مانشستر سيتي لحسم اللقب.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ لياندرو تروسارد في الهجوم على حساب بوكايو ساكا الغائب للإصابة.

ويبدأ ديكلان رايس في وسط الملعب بجانب توماس بارتي، ومارتن أوديجارد.

من جهة أخرى، يغيب محمد النني النجم المصري عن قائمة المباراة الأخيرة له مع الفريق بعد إعلان رحيله رسميا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - تاكاهيرو تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

الهجوم: لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينلي.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ 🧱 Saliba and Gabriel at the back ⚡️ Martinelli on the wing 🙌 Havertz leads the line Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/FQwtQbv4Op — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2024

أرسنال يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، إذ يحتاج للفوز مع خسارة سيتي أو التعادل لحسم لقب الدوري الإنجليزي.