تشكيل كلوب الأخير – صلاح أساسي ونونيز بديل ضد ولفرهامبتون

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

في ليلة يورجن كلوب الأخيرة، يبدأ محمد صلاح كأساسي من أجل وداع الألماني الذي صنع تاريخ ليفربول في السنوات الأخيرة.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، آخر تشكيل له مع الفريق قبل الرحيل بنهاية اللقاء رسميا.

ليفربول يواجه ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح كأساسي في الهجوم بجانب كودي جاكبو، ولويس دياز.

من جهة أخرى، يبدأ واتارو إندو في وسط الملعب بجانب أليكسيس ماك أليستر، وهارفي إيليوت.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – أندرو روبرتسون.

الوسط: هارفي إيليوت - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو - لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة.

الدوري الإنجليزي ليفربول ولفرهامبتون محمد صلاح يورجن كلوب
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