تشكيل التتويج – هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد وست هام

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - هالاند

يقود إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مباراة حسم اللقب ضد وست هام، فيما يحرس ستيفان أورتيجا المرمى.

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بحاجة للفوز من أجل التتويج بلقب الدوري بغض النظر عن نتيجة أرسنال ضد إيفرتون.

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ويبدأ إيرلينج هالاند في تشكيل مانشستر سيتي بجانب فيل فودين، وجيريمي دوكو.

من جهة أخرى، يقود مانويل أكانجي الدفاع بجانب روبن دياز، ويوشكو جافارديول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: كايل ووكر - مانيول أكانجي - روبن دياز - يوشكو جافارديول.

الوسط: رودري هيرنانديز - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل مباريات الجولة الأخيرة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام إيرلينج هالاند
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