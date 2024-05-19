تشكيل التتويج – هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد وست هام

يقود إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مباراة حسم اللقب ضد وست هام، فيما يحرس ستيفان أورتيجا المرمى.

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بحاجة للفوز من أجل التتويج بلقب الدوري بغض النظر عن نتيجة أرسنال ضد إيفرتون.

ويبدأ إيرلينج هالاند في تشكيل مانشستر سيتي بجانب فيل فودين، وجيريمي دوكو.

من جهة أخرى، يقود مانويل أكانجي الدفاع بجانب روبن دياز، ويوشكو جافارديول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: كايل ووكر - مانيول أكانجي - روبن دياز - يوشكو جافارديول.

الوسط: رودري هيرنانديز - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

In the blue corner! 🩵 XI | Ortega Moreno, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Doku, Haaland SUBS | Carson, Stones, Ake, Kovacic, Grealish, Alvarez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/GBZ35QDDE9 — Manchester City (@ManCity) May 19, 2024

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل مباريات الجولة الأخيرة.