وسام أبو علي: لا يهم من يسجل أمام الترجي ولكن أن نفوز.. وأسرتي ستأتي من الخارج لدعمي

يرى وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن الفريق قادر على الفوز وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي.

وكان لقاء الذهاب باستاد رادس قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وقال وسام أبو علي عبر صفحة الأهلي: "تعرضنا لضغط كبير من جماهير الترجي وكنا نعلم ذلك جيدا كلاعبين، وإن شاء الله هناك مباراة أخرى نفوز بها ونحقق اللقب".

وتابع "مواجهة الترجي لم تكن الأفضل بالنسبة لنا ولكن الحمد لله، ولا يهم من يسجل ولكن أن يفوز الفريق".

واختتم وسام أبو علي تصريحاته "إن شاء الله نفوز في الإياب، الملعب سيكون كاملا بالجماهير وأيضا أسرتي ستأتي من الخارج لمساندتي".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.