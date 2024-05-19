حسام تقا: الترجي مستعد للإياب.. وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا

يثق حسام تقا لاعب فريق الترجي بقدرات فريقه وإمكانية حسم اللقب في مباراة الإياب أمام الأهلي باستاد القاهرة.

وكان الأهلي قد خرج بتعادل سلبي أمام الترجي في رادس ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال تقا عبر موقع foot 24 التونسي: "جمهورنا هو النجم لم نخرج سعداء بنتيجة اليوم، نشكر الجماهير ودعمهم لنا طوال المباراة".

وشدد لاعب الترجي "لا تزال هناك مباراة في مصر ونعلم أن الأمور ليست سهلة ولكننا مستعدون".

وبسؤاله عن مواجهة العودة أجاب تقا بثقة "من يلعب أمام جماهير الترجي يمكنه اللعب أمام أي جماهير، وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا".

واختتم تقا تصريحاته "لم تكن هناك خطورة من الأهلي وسيطرنا على المباراة ولكن كان ينقصنا اللمسة الأخيرة وإن شاء الله التعويض الأسبوع المقبل".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.