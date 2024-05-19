حسام تقا: الترجي مستعد للإياب.. وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا

الأحد، 19 مايو 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - علي معلول

يثق حسام تقا لاعب فريق الترجي بقدرات فريقه وإمكانية حسم اللقب في مباراة الإياب أمام الأهلي باستاد القاهرة.

وكان الأهلي قد خرج بتعادل سلبي أمام الترجي في رادس ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال تقا عبر موقع foot 24 التونسي: "جمهورنا هو النجم لم نخرج سعداء بنتيجة اليوم، نشكر الجماهير ودعمهم لنا طوال المباراة".

أخبار متعلقة:
عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس بعد تعادل الترجي والأهلي السلبي.. شوبير ومميش يواصلان الحفاظ على شباكهما نظيفة ربيعة: لقب إفريقيا لم يحسم بعد.. والأهلي والترجي يعرفان بعضهما جيدا

وشدد لاعب الترجي "لا تزال هناك مباراة في مصر ونعلم أن الأمور ليست سهلة ولكننا مستعدون".

وبسؤاله عن مواجهة العودة أجاب تقا بثقة "من يلعب أمام جماهير الترجي يمكنه اللعب أمام أي جماهير، وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا".

واختتم تقا تصريحاته "لم تكن هناك خطورة من الأهلي وسيطرنا على المباراة ولكن كان ينقصنا اللمسة الأخيرة وإن شاء الله التعويض الأسبوع المقبل".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.

الأهلي الترجي حسام تقا
نرشح لكم
وسام أبو علي: لا يهم من يسجل أمام الترجي ولكن أن نفوز.. وأسرتي ستأتي من الخارج لدعمي عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة مواعيد مباريات الأحد 19 مايو 2024.. الزمالك بنهائي الكونفدرالية وحسم الدوري الإنجليزي خالد بيبو يكشف سبب اعتراضه في المران السابق للنهائي خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟ مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس مدرب الترجي: لم نستغل الجماهير أو الملعب.. وأعرف ما سأفعله بمباراة الإياب
أخر الأخبار
يوفنتوس يترقب.. موتا: حان وقت أخذ القرار النهائي لمستقبلي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تعيين مدرب مؤقت 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوزيك يحسم نزال القرن أمام تايسون فيوري.. ويدخل التاريخ 33 دقيقة | رياضات أخرى
مبابي يغيب عن مباراة سان جيرمان الأخيرة بالدوري الفرنسي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا يكشف خطته بشأن مستقبله مع سيتي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
وسام أبو علي: لا يهم من يسجل أمام الترجي ولكن أن نفوز.. وأسرتي ستأتي من الخارج لدعمي ساعة | الكرة الإفريقية
رقم لم يكسر منذ 96 عاما ينتظر كلوب حال الفوز على ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
حسام تقا: الترجي مستعد للإياب.. وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 3 مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك 4 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين