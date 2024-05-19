رقم مميز ينتظر صلاح أمام ولفرهامبتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ولفرهامبتون يوم الأحد.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

لو شارك محمد صلاح في اللقاء سيسجل المشاركة رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول خلال 7 مواسم.

خلال مبارياته الـ249 بالدوري الإنجليزي أسهم صلاح في 223 هدفًا (سجل 155 هدفا، وصنع 68).

المباراة ستكون الأخيرة لصلاح تحت قيادة يورجن كلوب الذي سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم.

وسجل صلاح 25 هدفا في 43 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وينهي نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 348 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 211 هدفا وصنع 92 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.