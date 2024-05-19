مواعيد مباريات الأحد 19 مايو 2024.. الزمالك بنهائي الكونفدرالية وحسم الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الأحد الموافق 19 مايو من 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلعب فريق الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق نهضة بركان على استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

يحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يتم حسم لقب المسابقة مساء اليوم الأحد وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت.

ويستضيف أرسنال فريق إيفرتون في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

بينما يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.