الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟

الأحد، 19 مايو 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب نهضة بركان في المؤتمر الصحفي

أبدى معين الشعباني اعتقاده بصعوبة المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية التي يخوض إيابها أمام الزمالك في القاهرة.

وقال الشعباني في تصريحاته للقناة الأولى: "المباراة صعبة بالنسبة للفريقين والفريق الأكثر تركيزا سيحسمها".

وأضاف "نعرف أن الهدف كان مهما للزمالك، ولكن الأهم هو الفوز بالمباراة النهائية ولا شيء مضمون في النهاية".

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وأكمل "من الممكن أن يكون هدف الزمالك مطمئنا له، ولكن إذا تمكن الزمالك من التسجيل أمامنا فلدينا الفرصة للتسجيل في القاهرة".

وواصل "المباراة لها حسابات تكتيكية ونعرف أن الزمالك يحظى بمساندة جماهيره وسنحاول المرور من هذا الوضع".

وأوضح "لم أتحدث عن الغيابات مع الصحافة أبدا. قوة الفريق في المجموعة وكلما غاب أحد يأتي من يعوضه".

وتابع الشعباني "اللاعبون لدينا معتادون على الأجواء ولعبوا النهائي 3 مرات وفازوا بالبطولة مرة، وأنا معتاد على ذلك كلاعب ومدرب".

واختتم "لدي حب كبير لمصر ولدي تجربتين مع المصري وسيراميكا وعرفت منهم كل الحب والتقدير".

وفاز نهضة بركان في الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، ويحتاج الزمالك للفوز 1-0 أو بفارق هدفين لحسم اللقب.

معين الشعباني الزمالك نهضة بركان
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