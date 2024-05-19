كولر: لهذا السبب انفعلت على غربال.. ولا أعرف مدى إصابة معلول

الأحد، 19 مايو 2024 - 00:34

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الترجي - مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سبب انفعاله على الخط خلال مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الأول لم نقدم الأداء الذي كنت أريده، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "مباراة العودة في القاهرة سيكون فيها هجوم أكثر ومحاولات أكثر وسنجازف من أجل محاولة التسجيل والانتصار وحصد اللقب".

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وواصل "من المبكر الحديث عن إصابة معلول، عندما نعود للقاهرة سيخضع لكشف طبي لمعرفة مدى إصابته".

وأكمل "انفعلت بسبب أن الكرة كانت تسلل لكننا حصلنا عليها وبدأنا الهجمة لكن الحكم أطلق الصافرة ومنعنا من محاولة صنع فرصة كنت أرى أنها ستكون خطيرة".

وأوضح "كل مباراة لي مع الأهلي ألعب من أجل تحقيق الفوز وهكذا لعبنا ضد الترجي، لكن الترجي فريق قوي وكبير وكانت له فرص خطيرة وفي النهاية المباراة انتهت بالتعادل وهذه نتيجة جيدة لنا ضد فريق مثل الترجي".

وأتم تصريحاته "يجب أن نكون حذرين في القاهرة وأن ندافع بشكل جيد لأن الترجي كانت له فرص خطيرة في مباراة الذهاب".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.

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