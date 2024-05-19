بعد تعادل الترجي والأهلي السلبي.. شوبير ومميش يواصلان الحفاظ على شباكهما نظيفة

تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بالتعادل واصل كل من مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وأمان الله مميش تحقيق الأرقام الجيدة في الحفاظ على نظافة شباكهما.

مميش حارس مرمى الترجي حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا ليصل إلى 822 دقيقة بدون استقبال أي هدف.

واستقبل مميش بشباكه للمرة الأخيرة ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات حينما خسر الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكان الهدف الثالث بالدقيقة 78 من المباراة.

على الجانب الآخر واصل مصطفى شوبير أيضا تحقيق الأرقام الرائعة في الحفاظ على نظافة شباكه.

ولم يستقبل شوبير أي هدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن في 8 مباريات شارك بهم مع الفريق.

ووصل شوبير إلى 720 دقيقة بدون استقبال أي هدف حتى الآن.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو.