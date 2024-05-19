بعد تعادل الترجي والأهلي السلبي.. شوبير ومميش يواصلان الحفاظ على شباكهما نظيفة

الأحد، 19 مايو 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير حارس الأهلي

تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بالتعادل واصل كل من مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وأمان الله مميش تحقيق الأرقام الجيدة في الحفاظ على نظافة شباكهما.

مميش حارس مرمى الترجي حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا ليصل إلى 822 دقيقة بدون استقبال أي هدف.

أخبار متعلقة:
ربيعة: لقب إفريقيا لم يحسم بعد.. والأهلي والترجي يعرفان بعضهما جيدا رغم التعادل.. الأهلي تجاوز الترجي في دوري أبطال إفريقيا برقم قياسي تاريخي الحسم في استاد القاهرة.. الأهلي يعود من رادس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا رسالة دعم من فيريرا للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

واستقبل مميش بشباكه للمرة الأخيرة ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات حينما خسر الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكان الهدف الثالث بالدقيقة 78 من المباراة.

على الجانب الآخر واصل مصطفى شوبير أيضا تحقيق الأرقام الرائعة في الحفاظ على نظافة شباكه.

ولم يستقبل شوبير أي هدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن في 8 مباريات شارك بهم مع الفريق.

ووصل شوبير إلى 720 دقيقة بدون استقبال أي هدف حتى الآن.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو.

مصطفى شوبير الأهلي أمان الله مميش الترجي
نرشح لكم
خالد بيبو يكشف سبب اعتراضه في المران السابق للنهائي خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟ مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس مدرب الترجي: لم نستغل الجماهير أو الملعب.. وأعرف ما سأفعله بمباراة الإياب كولر: لهذا السبب انفعلت على غربال.. ولا أعرف مدى إصابة معلول ربيعة: لقب إفريقيا لم يحسم بعد.. والأهلي والترجي يعرفان بعضهما جيدا رغم التعادل.. الأهلي تجاوز الترجي في دوري أبطال إفريقيا برقم قياسي تاريخي
أخر الأخبار
خالد بيبو يكشف سبب اعتراضه في المران السابق للنهائي 58 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟ ساعة | الكرة الإفريقية
مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الترجي: لم نستغل الجماهير أو الملعب.. وأعرف ما سأفعله بمباراة الإياب 2 ساعة | الكرة المصرية
كولر: لهذا السبب انفعلت على غربال.. ولا أعرف مدى إصابة معلول 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد تعادل الترجي والأهلي السلبي.. شوبير ومميش يواصلان الحفاظ على شباكهما نظيفة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا