ربيعة: لقب إفريقيا لم يحسم بعد.. والأهلي والترجي يعرفان بعضهما جيدا

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن لقب دوري أبطال إفريقيا لم يحسم بعد، وأن مباراة العودة في نهائي البطولة ضد الترجي لن تكون سهلة.

وقال ربيعة عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "المباراة لم تحسم، الترجي فريق كبير وجمهوره محترم وسنحاول حسم اللقب في القاهرة أمام جمهور الأهلي".

وأضاف "كل فريق يعرف نقاط قوة وضعف الآخر وسنحاول أن تكون الأفضلية لنا وسط جمهورنا".

وواصل "إذا حصلت على بطولة إفريقيا هذه النسخة ستكون السادسة في تاريخي وهناك لاعبين آخرين ستكون الأولى لهم، ولذلك كل لاعب لديه طموح مختلف عن الآخر لتحقيق اللقب".

وأتم تصريحاته "أتقدم بالتعازي لأسرة الراحل أحمد نوير فهو شخص رائع وكان يتعامل معنا دائما في الأهلي بكل احترام، وأتمنى له الرحمة والمغفرة".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.