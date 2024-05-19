رغم التعادل.. الأهلي تجاوز الترجي في دوري أبطال إفريقيا برقم قياسي تاريخي

الأحد، 19 مايو 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - إمام عاشور

بتعادل الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، تمكن الفريق الأحمر من تخطي الترجي في رقم قياسي.

التعادل حمل المباراة رقم 21 على التوالي للأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا.

آخر هزيمة كانت أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بنتيجة 5-2، في 11 مارس 2023 خلال النسخة الماضية.

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وحقق الأهلي خلال تلك الفترة 14 انتصارا و7 تعادلات.

الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم الترجي بـ 20 مباراة.

وانتهى الذهاب بالتعادل السلبي على أن يقام 0الإياب يوم السبت 25 مايو على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي
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