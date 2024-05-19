الحسم في استاد القاهرة.. الأهلي يعود من رادس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا

عاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

وحقق الأهلي رقما قياسيا في عدد المباريات المتتالية دون أن يتلقى هزيمة في دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة بين الأهلي والترجي التي تنتهي بالتعادل السلبي طوال تاريخ المواجهات بينهما.

وصف المباراة

بدأت المباراة بفرصة خطيرة من الترجي في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة من ناحية اليمين من حسام غشة الذي أرسل عرضية قابلها البرازيلي روديجو بضربة رأسية مرت جوار القائم الأيمن في أخطر فرصة على مرمى مصطفى شوبير.

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فرصة رودريجو الخطيرة للترجي ضد الأهلي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

وتلقى الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 7 بعد خروج علي معلول الذي تعرض للإصابة في الكاحل وشارك بدلا منه كريم فؤاد.

وحصل روجر أهولو لاعب وسط الترجي على الإنذار في الدقيقة 16 بعد تدخل قوي مع إمام عاشور.

وسدد حسين الشحات كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى أمان الله مميش حارس الترجي.

وحصل كريم فؤاد على إنذار في الدقيقة 33 بعد تدخل مع لاعب الترجي.

كما حصل محمد هاني على إنذار في الدقيقة 37 بعد تدخل مع لاعب الترجي عقب توقف اللعب.

وسدد غيلان شعلالي ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير في فرصة خطيرة أخرى للترجي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أفضل في الهجوم وحصل على ركنية نفذها الشحات ثم وصلت الكرة إلى وسام أبو علي الذي سدد في الدفاع.

وحصل الترجي على ركلة حرة من ناحية اليسار نفذها يان ساس لتصل إلى ياسين مرياح لعب الكرة بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

وانطلق حسين الشحات بالكرة من ناحية اليسار في هجمة مرتدة وسدد بقوة في أقدام الدفاع التونسي.

وكانت أخطر فرصة للأهلي بتسديدة أرضية بعيدة المدى من إمام عاشور في الدقيقة 62 مرت جوار قائم الترجي.

واستمرت محاولات الأهلي في الشوط الثاني ووصلت الكرة إلى وسام أبو علي الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية اصطدمت في الأقدام، ثم وصلت إلى محمد هاني الذي سدد كرة أرضية مرت جوار القائم.

وانطلق إمام عاشور بهجمة مرتدة سريعة وخطيرة للأهلي لكنه لم يمرر الكرة بالشكل الصحيح إلى وسام أبو علي.

ومرر حسين الشحات كرة طويلة وصلت إلى بيرسي تاو أمام المرمى لكنه لم يستلمها بشكل صحيح.

وأجرى مارسيل كولر تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 81 بنزول أفشة ورضا سليم بدلا من إمام عاشور وبيرسي تاو.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة وسط محاولات غير مكتملة من الترجي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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