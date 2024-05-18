نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى

تعرض الأهلي لموقف صعب للغاية في اللحظات الأولى من ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

جاء ذلك حيث سقط علي معلول في الدقيقة الرابعة نظرا لالتواء قدمه أثناء الركض.

وفي الدقيقة السابعة لم يعُد هناك مفر، حيث خرج الظهير التونسي وحل كريم فؤاد بدلا منه.

المباراة لا تزال في دقائقها الأولى والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويقام الذهاب على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.

وتُلعب مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.