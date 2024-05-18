تشكيل الترجي - الثنائي البرازيلي يقود الهجوم ضد الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا
السبت، 18 مايو 2024 - 20:58
كتب : FilGoal
دفع ميجيل البرتغالي كاردوسو المدير الفني للترجي التونسي بثنائي برازيلي في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.
ويلعب الترجي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.
وجاء تشكيل الترجي كالآتي:
المرمى: أمان الله مميش
الدفاع: محمد بن علي – ياسي ن مرياح – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة
الوسط: حسام تقا – روجر أهولو – غيلان الشعلالي
الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز – حسام الدين غشة
وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.
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