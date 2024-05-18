تشكيل الترجي - الثنائي البرازيلي يقود الهجوم ضد الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

السبت، 18 مايو 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

دفع ميجيل البرتغالي كاردوسو المدير الفني للترجي التونسي بثنائي برازيلي في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: محمد بن علي – ياسي ن مرياح – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – روجر أهولو – غيلان الشعلالي

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز – حسام الدين غشة

وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الحسم في استاد القاهرة.. الأهلي يعود من رادس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا رسالة دعم من فيريرا للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى انتهت نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي الكونفدرالية – 7 تعليمات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان من رمية تماس.. هدف غريب في كأس تونس يؤهل الإفريقي لربع النهائي نفاد تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي
أخر الأخبار
الحسم في استاد القاهرة.. الأهلي يعود من رادس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
رسالة دعم من فيريرا للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية 9 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى ساعة | الكرة الإفريقية
دوري عربي آخر.. بغداد بونجاح يكشف عن وجهته الأقرب 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الترجي - الثنائي البرازيلي يقود الهجوم ضد الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا 4 مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك