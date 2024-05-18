تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحرس مصطفى شوبير مرمى فريقه الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

واستمر شوبير في حراسة مرمى الأهلي، كما عاد محمد الشناوي للظهور من جديد ويجلس على مقاعد بدلاء فريقه، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - كريم فؤاد - محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست

وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.