حسم اللقب والمقاعد الأوروبية.. مباريات مهمة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي

أقل من 24 ساعة تفصلنا على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام غدا الأحد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي والتي ستشهد منافسة كبيرة سواء على التتويج باللقب أو التأهل للمقاعد الأوروبية.

متابعو الدوري الإنجليزي سيكونون على موعد مع ثلاث صراعات رئيسية غدا بالجولة الأخيرة.

الصراع الأول هو على التتويج باللقب والثاني على المقاعد الأوروبية والثالث على الهروب من الهبوط.

ويقدم لكم FilGoal.com موقف جميع الفرق التي تنافس سواء على اللقب أو التأهل الأوروبي أو تجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي.

التتويج باللقب

الصراع الأول سيكون على التتويج باللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال.

مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط سيلعب ضد وست هام على ملعب الاتحاد، بينما سيلتقي أرسنال مع إيفرتون.

ويحتاج أرسنال لتحقيق الفوز مع إيفرتون مع تعثر مانشستر سيتي ضد وست هام سواء بالتعادل أو الهزيمة إذ يرجح فارق الأهداف كفة أرسنال.

صراع المقاعد الأوروبية

الترتيب الحالي للمقاعد الأوروبية المتنازع عليها

5- توتنام (63 نقطة) وفارق الأهداف +13.

6- تشيلسي (60 نقطة) وفارق الأهداف +10.

7- نيوكاسل (57 نقطة) وفارق الأهداف +21.

8- مانشستر يونايتد (57 نقطة) وفارق الأهداف -3.

المركز الخامس يؤهل للدوري الأوروبي، بينما يؤهل السادس لدوري المؤتمر الأوروبي وفي حالة تتويج مانشستر يونايتد بالكأس سيذهب صاحبا المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي والسابع لدوري المؤتمر.

وستكون مباريات الفرق الأربعة على النحول التالي

شيفيلد يونايتد × توتنام.

تشيلسي × بورنموث.

برينتفورد × نيوكاسل.

برايتون × مانشستر يونايتد.

صراع الهبوط

الصراع الأخير هو صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو صراع شبه محسوم.

شيفيلد يونايتد وبيرنلي هبطا للدرجة الأولى بالفعل ويتبقى مقعد وحيد.

الترتيب الحالي للصراع على الهروب يتواجد به لوتون تاون في المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة وبفارق أهداف -31، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 29 نقطة وبفارق أهداف -19.

بالجولة الأخيرة سيلعب لوتون تاون ضد فولام، ويلتقي نوتينجهام مع بيرنلي.

ويحتاج لوتون لخسارة نوتينجهام وفوزه بنتيجتين تعوضان فارق الأهداف الكبير بين الفريقين.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر.